Родителям погибшей в ЧП на канатной дороге на Эльбрусе выплатят компенсацию Родителям погибшей при обрыве канатной дороги на Эльбрусе выплатят 3 млн руб.

Москва6 июн Вести.Эксплуатанта канатной дороги на Эльбрусе, где осенью 2025 года в результате аварии погибли три человека, обязали выплатить компенсацию в размере 3 миллионов рублей родителям одной из жертв. Об этом сообщает прокуратура Кабардино-Балкарии.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о взыскании с ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус", в эксплуатации которой находился объект, компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора в интересах родителей одной из погибших, в пользу каждого из них взыскано по 1,5 млн рублей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла днем 12 сентября, в пятницу. По факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках следствия был арестован генеральный директор компании, эксплуатирующей дорогу. Также в деле фигурирует главный инженер.

Как ранее заявил заместитель гендиректора инженерно-технического центра "Профи", который занимается экспертизой безопасности канатных дорог, канатную дорогу, где произошло ЧП, советовали закрыть за два года до случившегося.