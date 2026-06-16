Родным погибших в ЧП на канатной дороге на Эльбрусе выплатили 5,4 млн рублей

Семьям жертв ЧП на канатной дороге на Эльбрусе выплатили 5,4 млн компенсации Родным погибших в ЧП на канатной дороге на Эльбрусе выплатили 5,4 млн рублей

Москва16 июн Вести.В пользу родственников двоих погибших в результате аварии на канатной дороге на горе Эльбрус в сентябре 2025 года взыскано в общей сложности 5,4 миллиона рублей в качестве компенсации. Об этом сообщает прокуратура Кабардино-Балкарской Республики.

С соответствующим иском надзорный орган обращался в суд. Ответчиком выступил эксплуатант объекта – ООО "Маятниковая канатная дорога Эльбрус".

Судом удовлетворены заявленные требования в интересах родственников двух погибших мужчин, им присуждена компенсация в общей сумме 5,4 млн рублей: сыновьям – по 1,3 млн рублей, вдовам – 1,3 млн рублей и 1,5 млн рублей соответственно говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Трагедия произошла днем 12 сентября, в пятницу. Погибли три человека. По факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее прокуратура добилась выплаты в размере 3 миллионов для родителей погибшей девушки.