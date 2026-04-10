Чибис: семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Крыму выплатят по 5 млн рублей

Семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Крыму выплатят по 5 млн рублей

Москва10 апр Вести.Власти Мурманской области выплатят по 5 миллионов рублей семьям военнослужащих, погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Крыму 31 марта. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в своем канале MAX.

Он отметил, что родственники погибших не останутся одни – они получат всю необходимую поддержку и внимание со стороны региона.

"Каждой семье погибшего будет выплачено по 5 миллионов рублей. С родственниками свяжутся сотрудники Министерства труда и социального развития написал Чибис

Крушение самолета произошло 31 марта. Погибли 23 пассажира и 6 членов экипажа. Разбившийся Ан-26 врезался в скалу. Причиной могла стать техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов.