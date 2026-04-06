Москва6 апрВести.Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб при крушении самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Он рассказал об этом на традиционном оперативном совещании в понедельник.
В самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Отрощенкозаявил Чибис в прямой трансляции мероприятия
Глава области отметил, что виделся с погибшим генерал-лейтенантом за несколько дней до трагедии.
Крушение самолета произошло 31 марта. Погибли 23 пассажира и 6 членов экипажа. Разбившийся Ан-26 врезался в скалу. Причиной могла стать техническая неисправность.