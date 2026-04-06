При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Москва6 апр Вести.Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб при крушении самолета Ан-26 в Крыму. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он рассказал об этом на традиционном оперативном совещании в понедельник.

В самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Отрощенко заявил Чибис в прямой трансляции мероприятия

Глава области отметил, что виделся с погибшим генерал-лейтенантом за несколько дней до трагедии.

Крушение самолета произошло 31 марта. Погибли 23 пассажира и 6 членов экипажа. Разбившийся Ан-26 врезался в скалу. Причиной могла стать техническая неисправность.