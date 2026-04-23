Двое заключенных сбежали из колонии под Воронежем на угнанном грузовике

Москва23 апр Вести.В Воронежской области двое заключенных совершили побег из колонии на угнанном автомобиле, их задержали и отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.

По версии следствия, двое осужденных жителей региона в возрасте 36 лет и 41 года во время работ по погрузке веток на территории колонии по предварительному сговору завладели автомобилем ГАЗ С41R13 и совершили побег.

Беглецов задержали. В отношении них возбуждено уголовное дело о побеге из мест лишения свободы и незаконном завладении авто без цели хищения.

Обоих фигурантов арестовали на 1 месяц 28 суток.