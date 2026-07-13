Москва13 июл Вести.На контроле Народного фронта находится исполнение 552 поручений президента России. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме "Все для Победы!" в Национальном центре "Россия".

В своей речи президент отметил важность обратной связи с гражданами для работы органов власти.

Вот, насколько мне известно, сейчас у вас на контроле 552 поручения президента. Это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента - главы государства - они же берутся после "Прямой линии" сказал Путин в ходе форума

Он также подчеркнул, что активисты Народного фронта уже 15 лет следят за решением проблем в стране и находят конкретных людей, которым необходима помощь. По его словам, таким образом они помогают всей стране.

Ранее пресс-служба движения сообщила, что Народному фронту удалось собрать свыше 67 миллиардов рублей с начала спецоперации (СВО) на Украине. Средства направили на оказание помощи военнослужащим и мирному населению.