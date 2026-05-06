Народный фронт с начала СВО собрал более 67 млрд рублей на оказание помощи

Народный фронт за время СВО собрал более 67 млрд рублей помощи Народный фронт с начала СВО собрал более 67 млрд рублей на оказание помощи

Москва6 мая Вести.Народный фронт с начала специальной военной операции смог собрать свыше 67 миллиардов рублей для оказания помощи военнослужащим и мирному населению. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Как уточнили представители Народного фронта, поддержку получили более 500 подразделений, а также жители приграничных и новых российских регионов.

Общий объем переданной помощи превысил 67 миллиардов рублей говорится в сообщении пресс-службы, которое цитирует ТАСС

В рамках проекта "Кулибин клуб" для нужд фронта было передано более 200 тысяч различных изделий.

Кроме того, рассказали представители движения, “Народные полки” объединяют свыше 600 тысяч граждан по всей стране, которые собственными силами изготавливают и передают необходимое оборудование и снаряжение.

Помимо этого, разработанное общественным движением приложение "Радар.НФ", позволяющее гражданам передавать информацию о возможных угрозах атак беспилотников, скачали более 2,8 миллиона человек. Через приложение было отправлено свыше 40 тысяч сообщений, которые, как подчеркнули в Народном фронте, помогают спецслужбам предотвращать удары ВСУ по мирным российским городам.

Ранее в пресс-службе Народного фронта отмечали, что российским бойцам передали сотни многофункциональных робототехнических комплексов "Импульс" отечественной разработки. Наземные роботы способны везти на себе 500 килограммов грузов или до 1,5 тонны грузов в качестве прицепа.