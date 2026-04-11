Москва11 апр Вести.Сразу после освобождения населенного пункта Курахово в городе начал работать "Народный фронт", оказывая помощь жителям. Об этом журналистке ИС "Вести" Ольге Мациевской рассказал активист Илья Малий.

Он поделился, что в первые дни у организации не было никакого офиса, а помощь жителям оказывали в небольшом подвале.

Начали мы работу еще сразу же после штурмовых действий города, 21 января прошлого года мы открыли гуманитарный центр. Да, это было в первые моменты еще не в этом помещении, это был подвал, куда люди все сходились. Мы начинали уже учет людей, сколько людей в городе находилось, и в принципе начинали сразу решать проблемы местного населения. Так как в городе после штурмовых действий, после эвакуации осталось порядка 400 человек, мы сразу определили, что основная проблема – это продукты, это питьевая вода и медикаменты рассказал Малий

Ранее сообщалось, что "Народный фронт" доставил бойцам на передовую сотни робототехнических комплексов "Импульс". Такие роботы могут перевозить на себе до 500 кг груза или вести прицеп с 1,5 тонны груза.