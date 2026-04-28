Москва28 апрВести.Активисты партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии" собирают гуманитарную помощь для пострадавших жителей Туапсе, расчищают дворы и детские площадки, а также помогают в расселении, сообщает партия.
В Туапсе устраняют последствия пожаров на морском терминале после атак БПЛА.
В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасностицитирует партия слова секретаря краснодарского реготделения Николая Гриценко
Отмечается, что партия задействовала усилия всех депутатов фракции ЕР в Госдуме, активистов обеспечат всем нужным инвентарем.
Волонтёры занимаются уборкой в городе, собирают одежду, предметы первой необходимости для погорельцев и эвакуированныхдобавил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, его слова приводятся на сайте партии
По его словам, волонтеры также помогают восстанавливать утраченные документы, необходимые для получения выплат.
Ранее в Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.