ЕР: активисты собирают гумпомощь для жителей Туапсе и помогают расчищать дворы

В "Единой России" рассказали о помощи пострадавшим жителям Туапсе ЕР: активисты собирают гумпомощь для жителей Туапсе и помогают расчищать дворы

Москва28 апр Вести.Активисты партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии" собирают гуманитарную помощь для пострадавших жителей Туапсе, расчищают дворы и детские площадки, а также помогают в расселении, сообщает партия.

В Туапсе устраняют последствия пожаров на морском терминале после атак БПЛА.

В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности цитирует партия слова секретаря краснодарского реготделения Николая Гриценко

Отмечается, что партия задействовала усилия всех депутатов фракции ЕР в Госдуме, активистов обеспечат всем нужным инвентарем.

Волонтёры занимаются уборкой в городе, собирают одежду, предметы первой необходимости для погорельцев и эвакуированных добавил зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, его слова приводятся на сайте партии



По его словам, волонтеры также помогают восстанавливать утраченные документы, необходимые для получения выплат.

Ранее в Туапсе ввели режим ЧС регионального уровня.