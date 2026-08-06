"Единая Россия" взяла на сопровождение все ПВР в Курской области

Экстренная помощь, развернутая ЕР в Курской области, стала постоянной "Единая Россия" взяла на сопровождение все ПВР в Курской области

Москва6 авг Вести.Экстренная помощь, развернутая партией "Единая России" (ЕР) в августе 2024 года в Курской области, постепенно преобразовалась в постоянно действующую гуманитарную систему.

После вторжения ВСУ в Курскую область 6 августа 2024 года "Единая Россия" развернула в регионе комплексную систему помощи, объединившую гуманитарное и волонтерское направления, сообщили в пресс-службе партии.

Основным логистическим узлом для приема, сортировки и распределения гуманитарных грузов стал созданный 7 августа 2024-го Гуманитарный центр партии. На базе Штаба общественной поддержки "Единой России" начал работать пункт выдачи гуманитарной помощи и единое окно, через которое жители могут получить продуктовые наборы, консультационную и юридическую поддержку. "Единая Россия" также взяла на сопровождение все пункты временного размещения.

Таким образом, экстренная помощь, развернутая партией в августе 2024 года, постепенно была преобразована в постоянно действующую инфраструктуру, которая обеспечивает прием и выдачу гуманитарных грузов, сопровождение переселенцев, восстановление пострадавших территорий и адресную поддержку жителей приграничья сообщили в пресс-службе партии

По состоянию на 2 августа 2026 года в 42 пунктах временного размещения (ПВР) проживают 3091 человек, в том числе 528 детей. Жителей ПВР обеспечивают продуктами, предметами первой необходимости и социальной поддержкой.

В самом крупном ПВР действует бесплатная прачечная, еще в двух созданы компьютерные классы для детей. Кроме того, помощь получают вынужденные переселенцы, проживающие вне ПВР.

15 июля 2025 года начала работу Волонтерская миссия #КурскийРубеж, участники которой восстанавливают поврежденные дома и социальные учреждения, благоустраивают дворы, расчищают территории после обстрелов, вывозят мусор и поваленные деревья, проводят подомовые обходы и оказывают адресную помощь жителям.

С августа 2024 года по линии "Единой России"в Курскую область доставлено 2 743 тонны гуманитарной помощи. Грузы поступали более чем из 60 регионов России по линии региональных отделений партии, а также от благотворительных фондов, общественных организаций, предприятий и граждан.