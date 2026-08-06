Народный фронт 2 года помогает жителям и защитникам Курской области Народный фронт 2 года ведет системную работу в Курской области

Москва6 авг Вести.С первых часов вторжения ВСУ в Курскую область общероссийское общественное движение Народный фронт развернуло системную работу по всем направлениям – от экстренной эвакуации и гуманитарной помощи до системной поддержки военных, отражающих атаки противника.

Атака ВСУ на приграничные районы Курской области началась 6 августа 2024 года. Всего за 48 часов в Курске был развернут гуманитарный распределительный центр. 8 августа он принял первые грузы.

Волонтеры Народного фронта организовали адресный вывоз мирных жителей из приграничных населенных пунктов. В основном это были пожилые и маломобильные граждане, многих из которых приходилось уговаривать оставить дом и хозяйство. Всего с августа 2024-го было эвакуировано более 3 тысяч жителей.

Выполняя гуманитарную миссию, волонтеры рисковали собственными жизнями. Николай Ковалев и Давид Соколов стали жертвами украинской агрессии – ВСУ нанесли удар по гражданской машине, на которой ребята вывозили мирных жителей.

Волонтеры не оставляли без помощи и брошенных животных.

Команды добровольцев Народного фронта ликвидировали последствия атак и налетов БПЛА в Курске, Рыльске и Льгове, закрывали окна пленкой и восстанавливали тепловой контур поврежденных домов.

Параллельно с гуманитарной работой Народный фронт объявил о старте специального сбора "Защитникам Курской области", в рамках которого системно закупал и передавал технику подразделениям, обороняющим курское приграничье.

С сентября 2024 года Народный фронт запустил цикл обучающих занятий по тактической медицине для жителей Курской области. Более 4,5 тысячи жителей прошли обучение навыкам первой помощи.

За 2 года работа Народного фронта в Курской области не останавливалась ни на день, подчеркнули в пресс-службе общественного движения. Гуманитарный распределительный центр продолжает принимать и распределять грузы из регионов страны. Обучение тактической медицине и первой помощи стало регулярной практикой для новых категорий жителей и организаций, а сбор "Защитникам Курской области" продолжает обеспечивать военнослужащих необходимым оборудованием и техникой.

Волонтеры Народного фронта продолжают формировать продуктовые и гуманитарные наборы и организуют регулярные миссии в регион. Кроме того, Народный фронт на систематической основе помогает военнослужащим, доставляя гуманитарные грузы в зону СВО.