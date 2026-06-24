В Кушве волонтеры центра Вихарева участвуют в ликвидации последствий урагана Волонтерский центр Алексея Вихарева подключился к помощи Кушве после урагана

Москва24 июн Вести.В городе Кушва Свердловской области продолжают ликвидировать последствия смерча, который разрушил 32 частных дома и повредил еще 99. На месте работают волонтеры Алексея Вихарева, депутата и руководителя фракции "Единой России" в Екатеринбургской городской думе. Об этом сообщило издание "МК – Екатеринбург".

Добровольцы разбирают завалы после обрушений, убирают поваленные деревья, помогают местным жителям, развозят питьевую воду. К ним подключились активисты "Молодой Гвардии" и Русской медной компании. Волонтеры живут в пунктах временного размещения, чтобы быстро реагировать на задачи.

Как рассказал Алексей Вихарев, помощь пострадавшим приходит из разных городов Свердловской области.

Чтобы разобрать завалы, нужны сотни людей. Активисты Волонтерского центра оперативно приехали в город, подключились. Вместе с нами работают волонтеры из разных городов. Вся Свердловская область направляет свою помощь пострадавшим цитирует Алексея Вихарева "МК – Екатеринбург"

Добровольцы не только расчищают город, но и собирают вещи и предметы первой необходимости для жителей. Они планируют оставаться в Кушве столько, сколько потребуется.

Ураган обрушился на город 22 июня. В Кушве введен режим чрезвычайной ситуации.