"112": неизвестный ранил священника в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии

"112": неизвестный ранил священника в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии "112": неизвестный ранил священника в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии

Москва7 мая Вести.Неизвестный мужчина ранил ножом протоиерея Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии. Об этом сообщило интернет-издание "112".

Инцидент произошел утром 7 мая, когда священник совершал требы.

После службы к нему (Анатолию Склярову. — Ред.) подошел мужчина… достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны. Протоиерей … сумел увернуться, но получил повреждение руки говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "112".

Священника экстренно госпитализировали.

Нападавшего разыскивают.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока нет.