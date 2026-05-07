Москва7 маяВести.Неизвестный мужчина ранил ножом протоиерея Анатолия Склярова в Казанском кафедральном соборе в Калмыкии. Об этом сообщило интернет-издание "112".
Инцидент произошел утром 7 мая, когда священник совершал требы.
После службы к нему (Анатолию Склярову. — Ред.) подошел мужчина… достал нож и попытался нанести священнослужителю смертельные раны. Протоиерей … сумел увернуться, но получил повреждение рукиговорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "112".
Священника экстренно госпитализировали.
Нападавшего разыскивают.
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