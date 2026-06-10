В Прикамье 13 летняя девочка спасла из пожара младшего брата

Девочка в Прикамье сама пыталась потушить пожар и спасла младшего брата В Прикамье 13 летняя девочка спасла из пожара младшего брата

Москва10 июн Вести.В Пермском крае 13‑летняя девочка спасла из горящей квартиры младшего брата, сообщает региональный главк МЧС.

ЧП произошло в Лысьве. Пока мама была на работе, старшая сестра находилась дома с младшим братом.

Заметив возгорание в комнате матери, девочка разбудила и вывела брата в подъезд, попыталась потушить огонь самостоятельно говорится в публикации ведомства в MAX

Она набрала тазик воды, но затем все же обратилась за помощью к соседям.

Прибывшие по вызову огнеборцы ликвидировали горение.

Сейчас по факту пожара проводится проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стало включенное в сеть и оставленное без присмотра зарядное устройство.