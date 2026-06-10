Москва10 июнВести.В Пермском крае 13‑летняя девочка спасла из горящей квартиры младшего брата, сообщает региональный главк МЧС.
ЧП произошло в Лысьве. Пока мама была на работе, старшая сестра находилась дома с младшим братом.
Заметив возгорание в комнате матери, девочка разбудила и вывела брата в подъезд, попыталась потушить огонь самостоятельноговорится в публикации ведомства в MAX
Она набрала тазик воды, но затем все же обратилась за помощью к соседям.
Прибывшие по вызову огнеборцы ликвидировали горение.
Сейчас по факту пожара проводится проверка. По предварительной версии, причиной возгорания стало включенное в сеть и оставленное без присмотра зарядное устройство.