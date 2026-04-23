В Волгоградской области 10-летний мальчик спас сестру из горящего дома

Москва23 апр Вести.Десятилетний житель села Завязка Киквидзенского района Волгоградской области спас свою младшую сестру из пожара. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в "ВК".

Возгорание в частном доме возникло 22 апреля около 16 часов. Деревянный дом размером 8 на 10 метров охватило пламя, внутри оказались дети.

10-летний мальчик не растерялся и вытащил свою 4-летнюю сестренку из горящего дома через окно говорится в сообщении

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, но огонь полностью уничтожил дом.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электроприборе.