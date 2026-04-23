Москва23 апрВести.Десятилетний житель села Завязка Киквидзенского района Волгоградской области спас свою младшую сестру из пожара. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в "ВК".
Возгорание в частном доме возникло 22 апреля около 16 часов. Деревянный дом размером 8 на 10 метров охватило пламя, внутри оказались дети.
10-летний мальчик не растерялся и вытащил свою 4-летнюю сестренку из горящего дома через окноговорится в сообщении
Прибывшие на место пожарные потушили возгорание, но огонь полностью уничтожил дом.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электроприборе.