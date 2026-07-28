Москва28 июлВести.На улице Чехова в Ярославле мужчина напал на пожилую женщину. При этом его знакомый, который был с нападавшим в момент конфликта, никак на ситуацию не отреагировал. Об инциденте в своем МАХ-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который взял расследование происшествия на личный контроль и вскоре сообщил о задержании нападавшего.
По факту нападения на женщину во дворе дома на улице Чехова в Ярославле полиция оперативно установила личности всех участников. Нападавший и сопровождавший его мужчины задержаныговорится в сообщении губернатора
В ходе разбирательства, выяснилось, что задержанные и пострадавшая были знакомы, и ранее между ними произошел конфликт.
Полиция проводит проверку, позже действиям виновных будет дана правовая оценка