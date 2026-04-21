Москва21 апр Вести.Суд в Перми заключил под стражу местного жителя по делу о серийных изнасилованиях в 2014-2015 годах, сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в октябре 2014 года в Мотовилихинском районе города неизвестный, угрожая ножом, потребовал у женщины деньги. Потерпевшая заявила, что не имеет денег. После этого фигурант надругался над ней и скрылся.

В январе 2015 года в Индустриальном районе мужчина проследовал за несовершеннолетней девушкой в квартиру, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера и скрылся.

В июле 2015 года на Егошихинском кладбище мужчина, высказывая угрозы убийством, надругался над женщиной и сбежал.

Анализ преступлений и проведенные экспертизы установили, что ко всем преступлениям причастен один и тот же человек. Уголовные дела были соединены в одном производстве. Его объем превысил 100 томов рассказали в СК

Личность предполагаемого преступника была установлена лишь в апреле 2026 года. Им оказался дважды судимый местный житель, его задержали.

Ему предъявлено обвинение в совершении трех преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, а также разбое.

Фигуранта арестовали.