Депутат Панеш: молочную кухню нужно превратить в федеральную программу

Москва11 апр Вести.Молочные кухни должны стать федеральной, а не региональной программой, заявил в беседе с порталом News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Также он предложил расширить список получателей молочной продукции и ее ассортимент, ввести компенсации для жителей отдаленных территорий.

Предлагаю сделать молочную кухню федеральной программой, а не региональной. Расширить категории получателей: дети-инвалиды до 18 лет, многодетные до семи лет, семьи участников СВО по всей стране сказал Панеш

Депутат подчеркнул, что молочная кухня – крайне востребованная мера поддержки для семей с детьми.

Ранее с предложением возродить молочные кухни во всех российских регионах выступил глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.