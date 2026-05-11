Москва11 маяВести.Правительство Польши подало в Суд Евросоюза жалобу на торговое соглашение со странами Южноамериканского общего рынка MERCOSUR. Такую информацию распространила радиостанция Polskie Radio.
По ее данным, Варшава требует приостановить применение соглашения до вынесения решения в связи с тем, что соглашение было реализовано якобы с нарушением процедур и затрагивает интересы европейских фермеров.
Согласно этой информации, Польша недовольна, что в соглашении отсутствуют "зеркальные требования" для аграриев из стран MERCOSUR по качеству и технологиям производства продукции.
В январе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны рассматривают опцию введения одностороннего эмбарго на ввоз сельхозпродукции MERCOSUR. По его словам, правительство анализирует все доступные Польше правовые инструменты.