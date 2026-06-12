Генерал Попов ответил, почему Киеву не удастся спровоцировать блокаду в Крыму Генерал Попов: Киев не сможет обесточить продуктовые запасы Крыма

Москва12 июн Вести.Киевский режим не сможет обесточить продуктовые запасы Крыма, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит ресурсов, а Москва постоянно "держит связь" с полуостровом. Такую точку зрения NEWS.ru высказал служенный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Я думаю, что Киев не сможет достичь цели обесточить продуктовые запасы Крыма. У них не хватит на это ресурсов. Москва держит постоянную связь с полуостровом сказал он

По словам генерала "логистика работает хорошо", и, помимо различных сухопутных путей, между материком и полуостровом есть морское и железнодорожное сообщение.

Путь снабжения продовольствием, медикаментами и товарами, а также системами ПВО налажен. Реально сделать блокаду у Украины не получится, они сами это понимают заключил Попов

Ранее стало известно, когда украинские боевики потеряют интерес к ударам по Крыму.