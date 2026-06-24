Эксперт объяснил, что на самом деле происходит с топливом в Крыму Эксперт Гагин: в Крыму работают над устранением дефицита топлива, блокады нет

Москва24 июн Вести.На полуострове Крым ведется работа по устранению дефицита топлива, никакой блокады полуострова, о которой говорит украинская сторона, нет. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Ян Гагин.

Действительно, противник в последнее время увеличил интенсивность и частоту ударов с помощью беспилотных систем. Удары эти наносятся прежде всего по объектам жизнеобеспечения городов Крыма и Севастополя, а также по другим жизненно важным объектам. В том числе противник наносит удары по логистическим цепочкам, по дорогам, по транспортным артериям, затрудняя логистику, затрудняя снабжение полуострова. Никакой блокады, о которой враг говорит, на самом деле пока нет заявил он

Гагин отметил, что в Крыму действительно есть дефицит горючего, что обусловлено атаками со стороны Украины.

Но работа по устранению этой проблемы уже ведется. Стоит отметить, что все службы жизнеобеспечения и в Крыму, и в Севастополе, все оперативные службы работают в штатном режиме, горючее у них есть. Ограничения в отпуске горючего касается пока только гражданских лиц. Стоит отметить также, что наши военнослужащие и военнослужащие добровольных подразделений, подразделений теробороны, ведут воздушные бои ежедневно, практически круглосуточно. И наши ребята действительно все молодцы, отражают все эти атаки и сбивают существенную часть того, что к нам прилетает. У нас все получается, и я уверен, что Крым выстоит, а логистические цепочки будут восстановлены, и все будет хорошо добавил он

Ранее помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила, что местные жители на фоне топливного дефицита объединились и помогают друг другу в трудных ситуациях.