Военный эксперт объяснил, когда закончатся атаки ВСУ на Крым Военный летчик рассказал, когда ВСУ перестанут атаковать Крым

Москва12 июн Вести.Заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов считает, что ВСУ потеряют интерес к ударам по Крыму через три - четыре месяца – после того, как закончится период отпусков и пройдут выборы в Госдуму.

Как отметил Попов MK.ru, сейчас ВСУ ударами по Крыму стремятся нагнетать обстановку.

Противнику нужно добиться дезорганизации системы управления на период летних отпусков и тем самым создать негативное отношение у населения. Удары нужны, чтобы поднять возмущение и вызвать недоверие к своему правительству и президенту. Опять же в сентябре у нас будут выборы в Госдуму заявил эксперт

По его мнению, ВСУ "забудут" про Крым после окончания сезона отпусков, через три-четыре месяца.

Ранее в Российском союзе туриндустрии опровергли слухи об обрушении спроса на туры в Крым.