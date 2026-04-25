Сенатор Дягилева рассказала о концепции Единого преференциального режима Дягилева: в ЕПР должен быть набор льгот и преференций для инвесторов

Москва25 апр Вести.Концепция Единого преференциального режима (ЕПР), который планируется запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики, подразумевает создание набора льгот и преференций для инвесторов. Об этом ИС "Вести" заявила член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Дягилева.

По ее словам, любой инструмент преференциального режима, исходя из меняющейся конъюнктуры рынка и экономической ситуации, требует донастройки.

Принято решение, чтобы все-таки были единые правила входа в резидентство, единые, понятные налоговые льготы. На сегодняшний день концепция, которая выстраивается, она содержит в себе … некое меню набора льгот, преференций, которые инвестор, заходя в резидентство, формируя свой проект, может набирать из единого меню, то есть единые правила. Если говорить о тех предложениях, которые вносили сенаторы, и, которые уже учтены, это то, что … режим планировалось распространить только на юридических лиц согласно концепции изначальной, которая была представлена. На сегодняшний день это также и индивидуальные предприниматели, то есть это пожелание уже учтено сказала Дягилева

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам заявила, что на Дальнем Востоке и в Арктике благодаря преференциальным режимам создано 176 тысяч рабочих мест.