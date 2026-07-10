В Севастополе в условиях ЧС с 13 июля начнется раздача гуманитарной помощи Красный Крест начнет выдавать гуманитарную помощь в Крыму и Севастополе

Москва10 июл Вести.Российский Красный Крест в связи с чрезвычайной ситуацией в Крыму и Севастополе увеличивает запасы гуманитарной помощи, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу организации.

В Севастополе с понедельника, 13 июля, начнется раздача гуманитарных наборов, в которые входят продукты и гигиенические принадлежности. В городе сформирован запас из 600 таких наборов.

Помощь смогут получить инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и находящиеся в трудной жизненной ситуации уточнили в пресс-службе Красного Креста

В Крыму в целом имеется запас из 800 продуктовых и 700 гигиенических наборов, 43 тонны питьевой воды, а также инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. Когда начнется раздача, еще не определено.

Помимо этого, Красный Крест закупает для Севастополя установку для очистки воды, которая пригодится в случае перебоев с водоснабжением. Ее планируется установить в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста, который откроется в Севастополе 15 июля.