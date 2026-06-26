Москва26 июнВести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ о введении в городе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера.
Об этом руководитель субъекта сообщил в мессенджере MAX.
Совместно с Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксёновым приняли решение о подписании указов о введении в Севастополе и Республике Крым режима чрезвычайной ситуации регионального характераговорится в заявлении
Михаил Развожаев пояснил, что правовой режим ЧС позволяет оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от работы которых зависит жизнеобеспечение населения.
Аналогичный режим введен в Крыму указом Сергея Аксёнова.