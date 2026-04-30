С 1 мая в Уфе начнет действовать комендантский час для детей и подростков

Комендантский час: в Уфе с 1 мая подросткам нельзя гулять с 23.00 без взрослых С 1 мая в Уфе начнет действовать комендантский час для детей и подростков

Москва30 апр Вести.С 1 мая на территории Башкирии, в том числе в Уфе, вводится летний комендантский час для подростков, не достигших 17-летнего возраста. Он продлится до 30 сентября, сообщили на сайте администрации Уфы.

В период с 23.00 до 06.00 несовершеннолетним запрещается находится в общественных местах (улицах, стадионах, площадях, скверах, дворах, общественном транспорте, аэропортах, вокзалах и т.д.) без сопровождения родителей или законных представителей.

При задержании подростка, нарушившего комендантский час, к административной ответственности привлекут его родителей.

Должностными лицами на родителя или законного представителя составляется административный протокол, который направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства, для его рассмотрения отмечается в сообщении

Родителям рекомендуется внимательнее следить за детьми.