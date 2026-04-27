Ограничения на полеты БПЛА ввели в Башкирии из-за подготовки к 9 Мая

В Башкирии из-за подготовки к 9 Мая ввели ограничения на полеты беспилотников Ограничения на полеты БПЛА ввели в Башкирии из-за подготовки к 9 Мая

Москва27 апр Вести.Ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов ввели в Башкирии в связи с подготовкой к празднованию 9 мая, сообщили в мэрии города.

Мера вводится на две недели.

С 28 апреля по 11 мая 2026 г. на территории Республики Башкортостан вводятся ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов сказано в сообщении, опубликованном на официальном канале администрации Уфы в мессенджере MAX

Как пояснили власти, в это время город будет готовится к проведению праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.