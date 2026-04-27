Москва27 апрВести.Ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратов ввели в Башкирии в связи с подготовкой к празднованию 9 мая, сообщили в мэрии города.
Мера вводится на две недели.
С 28 апреля по 11 мая 2026 г. на территории Республики Башкортостан вводятся ограничения на полеты беспилотных летательных аппаратовсказано в сообщении, опубликованном на официальном канале администрации Уфы в мессенджере MAX
Как пояснили власти, в это время город будет готовится к проведению праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.