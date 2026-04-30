Режим беспилотной опасности ввели в Башкирии и Удмуртии

В Башкирии и Удмуртии ввели режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности ввели в Башкирии и Удмуртии

Москва30 апр Вести.На территории Башкирии введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщают республиканские власти.

Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны предупредил в Telegram-канале председатель Госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов

Об опасности БПЛА в Удмуртии сообщил также в Telegram-канале глава республиканского Госкомитета по делам гражданской обороны и ЧС Андрей Шуткин.