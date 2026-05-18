Дело экс-главы ФК "Торпедо" Скородумова рассмотрят в особом порядке Суд Москвы рассмотрит дело экс-главы ФК "Торпедо" в особом порядке

Москва18 мая Вести.Уголовное дело бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова будет рассмотрено в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, оно было выделено в отдельное производство. Это было сделано после того, как функционеру продлили домашний арест.

Суд постановил продлить Скородумову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 ноября 2026 года говорится в материале

Скородумову вменяется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой. Он проходит обвиняемым по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ.