Москва18 маяВести.Уголовное дело бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова будет рассмотрено в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, оно было выделено в отдельное производство. Это было сделано после того, как функционеру продлили домашний арест.
Суд постановил продлить Скородумову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 ноября 2026 годаговорится в материале
Скородумову вменяется оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой. Он проходит обвиняемым по семи эпизодам ч. 2 ст. 184 УК РФ.