Москва18 маяВести.Симоновский районный суд Москвы оставил под домашним арестом бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова до 7 ноября в рамках расследования уголовного дела о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.
Экс-гендиректору вменяют семь эпизодов оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой.
Дело экс-гендиректора выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядкеговорится в публикации
По делу также проходит бывший председатель совета директоров "Торпедо" Леонид Соболев, обвиняемый в подкупе арбитров. Свою вину он признал.