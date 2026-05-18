Экс-гендиректор ФК "Торпедо" Скородумов останется под домашним арестом до ноября

Москва18 мая Вести.Симоновский районный суд Москвы оставил под домашним арестом бывшего генерального директора футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова до 7 ноября в рамках расследования уголовного дела о подкупе арбитров, сообщает ТАСС.

Экс-гендиректору вменяют семь эпизодов оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой.

Дело экс-гендиректора выделено в отдельное производство и будет рассмотрено в особом порядке говорится в публикации

По делу также проходит бывший председатель совета директоров "Торпедо" Леонид Соболев, обвиняемый в подкупе арбитров. Свою вину он признал.