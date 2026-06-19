Дорофеев рассказал, как работают отделения банка под обстрелами

Зампред ПСБ рассказал о работе отделений в условиях обстрелов ВСУ Дорофеев рассказал, как работают отделения банка под обстрелами

Москва19 июн Вести.Отделения банков в условиях обстрелов со стороны ВСУ подготовлены и оснащены всем необходимым для защиты гражданского населения. Об этом заявил зампред Банка ПСБ Михаил Дорофеев в интервью ИС "Вести".

По его словам, в особо острые фазы конфликта фасады отделений некоторых банков приходилось закрывать фанерой.

У нас, во-первых, сотрудники обучены, в каждом отделении есть средства защиты. У нас оказывали помощь в отделениях. Все отделения оборудованы средствами первой необходимости отметил он

Ранее в городе Энергодаре Запорожской области были уничтожены отделения почты и банк в результате атак Украины.