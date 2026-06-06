Москва6 июнВести.В городе Энергодаре Запорожской области были уничтожены отделение почты и банк в результате атак Украины. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Он отметил, что ситуация в Энергодаре остается очень тяжелой. А ВСУ теперь целенаправленно сбрасывают взрывчатку с гексакоптеров "Баба-Яга".
Пятого июня огонь уничтожил отделение почты, банк, партийную приемную и спортмагазиннаписал он в MAX
Пухов обратил внимание, что все эти помещения являются пристройкой к жилому дому. Однако подчеркнул, что в результате пожара никто не пострадал и не погиб.
За день до этого также в результате сбросов взрывчаток был нанесен ущерб порядка 20 машин.