Москва6 июн Вести.Противник поменял тактику ударов по Энергодару – городу-спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере MAX.

По его словам, украинские войска начали применять тяжелые гексакоптеры "Баба-Яга".

Обстановка в Энергодаре остается очень тяжелой. Майские удары сменились июньскими, и враг поменял тактику. Теперь ночью над городом зависают тяжелые гексакоптеры "Баба-Яга" и целенаправленно сбрасывают взрывчатку на нашу мирную жизнь отметил глава города

Как сообщил Пухов, только за две предыдущие две ночи повреждено около 20 машин, пожаром уничтожено отделение почты, банк, спортмагазин.