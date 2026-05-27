Москва27 мая Вести.В результате беспрецедентной массированной атаки ВСУ по Энергодару в городе наблюдаются проблемы со связью и электроснабжением – город частично обесточен. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, эта была крайне тяжелая и напряженная ночь. Всего прозвучало более 50 взрывов, зафиксированы сбросы с тяжелых гексакоптеров типа "Баба-яга" и атаки FPV-дронов.

Мишенью врага стали объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и коммуникации.

По предварительным данным, пострадавших нет, на местах разрушений работают профильные службы.