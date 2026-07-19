Яшина: украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре

На ЗАЭС сообщили о смене тактики ВСУ в Энергодаре Яшина: украинские войска перешли к тактике уничтожения магазинов в Энергодаре

Москва19 июл Вести.Украинские боевики перешли к тактике уничтожения магазинов в городе-спутнике Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодаре. Об этом рассказала директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в беседе с агентством РИА Новости.

Отмечается, что враг продолжает массированные атаки на объекты торговли, чтобы максимально осложнить жизнь мирным жителям и семьям, создать проблемы с обеспечением города продовольствием, вызвать дефицит и усилить психологическое давление на население.

Мы наблюдаем [эту террористическую тактику] уже длительное время: сначала удары по дорогам и гражданскому транспорту, затем попытки нарушить логистику, теперь - целенаправленное уничтожение магазинов приводятся слова собеседницы

Она также уточнила, что администрация Энергодара контролирует сложившуюся ситуацию, а также принимает необходимые меры для доступности товаров первой необходимости.

Накануне глава Энергодара Максим Пухов отметил, что из-за украинских атак в городе возникли сложности с поставками топлива, продовольствия и товаров первой необходимости.

В результате действий врага в населенном пункте повреждены или уничтожены 20 торговых объектов, была остановлена подача воды, фиксируются перебои с энергоснабжением.

Ранее Яшина также заявляла, что ВСУ пытаются изолировать Энергодар, минируя подъездные пути, чтобы сформировать у жителей ощущение осады и полное прекращение связи с внешним миром.