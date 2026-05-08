Москва8 мая Вести.Ветеран ВОВ Иван Оленин, служивший разведчиком в артиллерийском дивизионе и дошедший до Рейхстага, рассказал информационной службе "Вести", что расстрелял в воздух целый магазин патронов, когда праздновал победу в Великой Отечественной войне.

У меня был пистолет-пулемет Шпагина с полностью пока не растраченными патронами. Там 51 патрон, по-моему, у меня был. Все это мы потратили вверх, радовались, стреляли. Все недострелянные боеприпасы были выстрелены куда-то вверх рассказал Оленин

Он также рассказал, что после взятия Рейхстага отказался расписываться на его стенах.

Нет, не расписывался. Зашел посмотреть, что там за Рейхстаг, к которому мы стремились много лет поделился Оленин

Ранее ветеран ВОВ Яков Поляк, служивший в 130-й латышской стрелковой дивизии, заявил, что советских солдат в Прибалтике встречали с бидонами молока и цветами.