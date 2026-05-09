Baza: пьяный житель Улан-Удэ забрал оружие у реконструкторов и напал на "немцев"

Москва9 мая Вести.В Улан-Удэ пьяный мужчина отобрал пистолет у реконструкторов, устроивших представление по подвигу Сергея Орешкова, и бросился на "немцев". Об этом сообщило интернет-издание Baza.

Инцидент произошел на склоне городского культурного центра. Представление устроили в честь подвига Сергея Орешкова, который 16 августа 1943 года в бою за село Васищево (Харьковская область) закрыл телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив продвижение своего взвода. Сергей Орешков был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Один из зрителей выхватил у реконструктора пистолет и сам пошел на "фашистов". Последствий удалось избежать, благодаря действиям актеров. Нетрезвого мужчину вывели с площадки.

Информации от официальных структур или ведомства по данной теме пока нет.