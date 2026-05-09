Правнук Кантарии рассказал, как ушел на СВО добровольцем Правнук Кантарии поделился историей, как ушел добровольцем на СВО

Москва9 мая Вести.После увиденных ужасов, которые боевики ВСУ вытворяли с мирными жителями, правнук Мелитона Кантарии, установившего знамя Победы над Рейхстагом, Георгий решил отправиться на СВО. Об этом он рассказал ИС "Вести".

Он добавил, что на СВО ушел с двумя своими товарищами.

Сначала я смотрел все ужасы, которые вытворяли военные Украины, нацисты, как страдали дети, гражданские лица, и, уже работая на заводе, со своими товарищами втроем мы ушли вместе, добровольцами рассказал Кантария

Ранее внучка Мелитона Кантарии заявила, что, вопреки популярному мифу, ее дед не умирал в поезде. Он умер в 1993 году, спустя месяц после переезда из Грузии в Москву.