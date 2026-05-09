Внучка Кантарии опровергла смерть деда в поезде Внучка Кантарии: дед не умирал в поезде

Москва9 мая Вести.Младший сержант Мелитон Кантария, водрузивший вместе со старшим сержантом Михаилом Егоровым Знамя Победы на крышу Рейхстага, вопреки гуляющей в сети информации, не умирал в поезде. Об этом рассказала его внучка Анжела Кантария.

В интервью "МК" она опровергла популярный, но неправдивый факт о знаменитом предке.

Дедушка не умирал в поезде, как пишут журналисты. Меня возмущает этот факт! Не понимаю для кого выгодна эта неправдивая информация?! сказала Кантария

По ее словам, последние дни жизни дедушки прошли в тихой и мирной обстановке. Его не стало в 1993 году спустя месяц после переезда семьи из Грузии в Москву.

Кантария также добавила, что семейный дом в Абхазии взаправду снесли, а распространившаяся информация о том, что он якобы был сожжен, тоже не соответствует действительности.