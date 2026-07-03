Москва3 июлВести.В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области был зафиксирован огненный смерч. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, природное явление возникло из-за продолжающихся пожаров, с которыми спасатели круглосуточно ведут борьбу.
Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчужденияговорится в сообщении
В течение недели ведомство неоднократно сообщало о масштабных пожарах на этой территории. Работы по их тушению продолжаются непрерывно.
Ранее ученые сообщали о появлении диких животных в Чернобыльской зоне отчуждения.