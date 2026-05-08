Потушить пожар в Чернобыльской зоне мешают погода и мины Площадь возгорания в Чернобыльской зоне превысила 1100 гектаров

Москва8 мая Вести.В Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются работы по ликвидации масштабного лесного пожара, площадь возгорания уже превышает 1100 гектаров. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Как отметило ведомство, из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется, охватывая все новые участки леса.

Ситуация осложняется сухой погодой, сильным ветром и минной опасностью на отдельных участках территории, что существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению говорится в сообщении

В некоторых лесных кварталах спасатели временно не работают из-за угрозы взрывоопасных предметов.

МВД Украины также уточнило, что радиационная ситуация в стране остается стабильной. По данным Национальной гидрометеорологической службы, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории, включая север Киевской области.