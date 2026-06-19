Мать несовершеннолетнего ребенка в Магадане осуждена за неуплату алиментов

Мать в Магадане задолжала свыше 167 тысяч рублей алиментов на свою дочь Мать несовершеннолетнего ребенка в Магадане осуждена за неуплату алиментов

Москва19 июн Вести.В Магадане 37-летняя местная жительница осуждена за неуплату алиментов и приговорена к принудительным работам, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.

Суд установил, что с октября 2024 года по август 2025 года женщина не выплачивала алименты на содержание дочери, образовалась задолженность свыше 167 тысяч рублей.

Осужденной назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государств отмечается в сообщении

Приговор в законную силу не вступил.