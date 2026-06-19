Москва19 июнВести.В Магадане 37-летняя местная жительница осуждена за неуплату алиментов и приговорена к принудительным работам, сообщается в MAX-канале прокуратуры региона.
Суд установил, что с октября 2024 года по август 2025 года женщина не выплачивала алименты на содержание дочери, образовалась задолженность свыше 167 тысяч рублей.
Осужденной назначено наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государствотмечается в сообщении
Приговор в законную силу не вступил.