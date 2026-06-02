На Урале мужчина выдумал грабеж, чтобы скрыть проигрыш на ставках от жены В Нижнем Тагиле мужчина осужден за инсценировку собственного ограбления

Москва2 июн Вести.В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор местному жителю по обвинению в заведомо ложном сообщении о преступлении. Подробности сообщает канал судов Свердловской области в MAX.

Осенью 2025 года обвиняемый проиграл на букмекерских ставках 18 тысяч рублей. Чтобы скрыть этот факт от супруги, он инсценировал собственное ограбление, спрятав свои вещи в лесопарковой зоне. С заявлением о нападении мужчина обратился в полицию. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, обвиняемый подробно описал вымышленное преступление и даже показал сотрудникам полиции "место происшествия".

Однако проверка, проведенная правоохранителями, показала, что описанная мужчиной ситуация не имела места. Данные с камер видеонаблюдения и иные материалы полностью опровергли его рассказ говорится в сообщении

В итоге гражданин признался, что целью вранья была попытка скрыть от жены проигрыш. По статье о заведомо ложном доносе о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения суд приговорил подсудимого к 1 году лишения свободы условно и испытательному сроку на 1 год.