ГК "Самолет" отказалась от участия в крупном проекте в Новой Москве

ГК "Самолет" вышла из крупного проекта в Новой Москве ГК "Самолет" отказалась от участия в крупном проекте в Новой Москве

Москва26 апр Вести.Группа компаний (ГК) "Самолет" в 2025 году вышла из крупного проекта комплексного развития территории в поселке Щаповское в Новой Москве, пишет газета "Коммерсант".

По информации издания, на территории площадью 736 га, выделенной под проект, планировалась постройка более 7 тысяч коттеджей, около 1,9 тысячи квартир и таунхаусов общей площадью 825 тысяч кв. м, а также социальной и коммерческой инфраструктуры.

ГК "Самолет" в 2025 году вышла из проекта комплексного развития территории (КРТ) в поселке Щаповское в Новой Москве… Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, где указано, что структура девелопера ООО "Самолет Загородная недвижимость" в декабре 2025 года передала 75% в ООО "Место для жизни" структурам департамента городского имущества Москвы (ДГИ), у которых теперь 100% в компании говорится в публикации

Ранее ГК "Самолет" обратилась к правительству РФ за государственной поддержкой в 50 миллиардов рублей на срок до трех лет.

Эксперт Дарья Канева отметила, что это обращение - оправданная мера, которая даст возможность сохранить устойчивость на рынке недвижимости.