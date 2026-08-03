В ТОП-3 рейтинга застройщиков Москвы впервые за три года произошли изменения MR Group вытеснил "Самолет" со второй строчки рейтинга застройщиков Москвы

Москва3 авг Вести.В первой тройке списка компаний-застройщиков жилья в Москве впервые за три года произошли изменения, MR Group обошел "Самолет" и вышел на второе место. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

"Самолет" занимал в рейтинге вторую строчку непрерывно с осени 2023 года, но, согласно данным на начало августа, уступил позицию MR Group по общей площади возводимого жилья.

Лидерство в рейтинге продолжает удерживать группа компаний ПИК, она производит 1,9 млн кв. м многоквартирного жилья (56 домов на 41,5 тыс. квартир), что составляет долю в 12% от всего рынка жилищного строительства в Москве. ПИК лидирует в рейтинге с 2019 года.

MR Group строит в столице 1,1 млн кв. м (23 дома на 18,4 тыс. квартир), доля компании на рынке составляет 6,8%. Показатели "Самолета" - 1 млн кв. м (50 многоэтажных домов почти на 21,9 тыс. квартир), доля рынка - 6,4%.

Ранее сообщалось, что Москва по итогам первого полугодия 2026 года сохранила лидерство по объемам строительства многоэтажек в России.