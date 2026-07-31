"АртМастерс" проведет мастер-классы по театральному искусству в "Зарядье" "АртМастерс" представит театральную лабораторию в парке "Зарядье"

Москва31 июл Вести."АртМастерс" с 1 по 9 августа проведет серию мастер-классов по театральному искусству в московском парке "Зарядье". Об этом сообщили в пресс-службе Национального открытого чемпионата творческих компетенций.

Запланированы 20 интерактивных мастер-классов по художественному оформлению, звуку, свету, стейдж-менеджменту, а также сценической механике и цифровым технологиям в театре.

В парке "Зарядье" в рамках Всероссийского марафона-фестиваля "Россия — Театр — Общество" "АртМастерс" представит образовательную лабораторию "Театральный бэкстейдж: Мастерская ArtMasters". Стенд проекта будет расположен в Холле Заповедного посольства говорится в сообщении

Директор АНО "АртМастерс" Борислав Володин отметил, что проект направлен на помощь начинающим специалистам в понимании реалий современной театральной индустрии.

Уточняется, что формат мастерской ориентирован как на специалистов, так и на всех интересующихся театром. В лаборатории "АртМастерса" можно будет также попробовать нанести театральный грим, выставить свет, настроить звук, собрать элементы декораций и поуправлять сценической механикой.