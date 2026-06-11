Экс-глава МИД Австрии Кнайсль приехала в Крым, где встретится со студентами

Кнайсль прибыла в Крым, где встретится со студентами и увидит культурные объекты Экс-глава МИД Австрии Кнайсль приехала в Крым, где встретится со студентами

Москва11 июн Вести.Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль приехала в Крым и планирует встретиться со студентами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Государственного совета республики Владимира Константинова.

Рад приветствовать на крымской земле экс-главу МИД Австрии, политика, журналиста, исследователя Карин Кнайсль! Последние годы Карин живет в России, занимается научной деятельностью, проводит лекции в вузах цитирует его сообщение агентство

Константинов рассказал Кнайсль о том, как формировалась ментальность жителей Крыма, и выразил надежду на то, что ей захочется посетить полуостров еще раз.

В рамках поездки экс-главы австрийского МИД запланировано в том числе посещение исторических и культурных объектов региона, в том числе мемориала "Красный", Соборной мечети, Ливадийского дворца.