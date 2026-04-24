Шапша отметил интерес к РФ высококвалифицированных специалистов из Европы Шапша: высококвалифицированные специалисты из Европы переезжают в Калугу

Москва24 апр Вести.Высококвалифицированные специалисты из стран Европы, США и Канады проявляют интерес к России и переезжают, в том числе, и в Калужскую область. Об этом информационной службе "Вести" заявил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в РФ, позволяет сформулировать некие постулаты, где переселенцы могут ознакомиться с регионами и узнать необходимую информацию.

Готовы переезжать сюда специалисты, прежде всего, высококвалифицированные, мы говорим о странах Европы, США, Канада, которые уже сегодня проявляют интерес к России и переезжают в том числе и в Калужскую область сказал Шапша

В России заработал цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в РФ. Это событие стало ключевой темой заседания Штаба по поддержке переезда и адаптации импатриантов в России.

Ранее генеральный директор Агентства "ОКА" Якоб Пиннекер заявил, что цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, желающих жить и работать в России, создает максимально комфортные условия, как для переселенцев, так и специалистов, которые с ними работают.