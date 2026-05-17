Москва17 мая Вести.Почти 18 тысяч компаний закрылись в курортном Карловарском крае Чехии из-за оттока российских туристов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Согласно этой информации, свою деятельность прекратили 17 872 компании. При этом пик закрытий пришелся на 2023 год.

Ранее агентство передавало, что с 2020 года число российских туристов в Чехии упало на 93%. Из-за этого многим санаториям пришлось закрыться или же поменять профиль. В материале сказано, что в 2019 году чешские курорты в Карловарском крае посетили 83 048 туристов из РФ, а через год их было уже 18 811. В 2025-м их количество уменьшилось до 6 355 человек.