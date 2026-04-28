Премьер Туск подтвердил: среди обменянных из Белоруссии был польский агент Польша вызволила своего агента в Белоруссии в ходе обмена

Москва28 апр Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск официально признал, что один из граждан Белоруссии, освобожденных из белорусской тюрьмы в рамках недавнего обмена заключенными, являлся агентом польских спецслужб. Это заявление Туск сделал, комментируя операцию, которая проходила по формуле "пять на пять".

В результате обмена в Польшу были переданы журналист польского происхождения Андрей Почобут, а также Гжегож Гавел и Томаш Бероза, которых белорусское агентство БелТА назвало польскими гражданами. В Белоруссию вернулись разведчики Александр Балан и Владислав Надейко, а в Россию — археолог Александр Бутягин и Нина Попова.

Туск уточнил, что помимо Почобута и священника, на польскую сторону был передан "один из граждан Белоруссии, который сотрудничал с нашими спецслужбами". Премьер также отметил, что в процессе обмена были задействованы власти Молдавии и Румынии, поскольку в польских тюрьмах содержались лица, важные для интересов России, Белоруссии и Казахстана, задержанные по обвинениям в действиях против Румынии и Молдавии.